Roland Garros, Cobolli non si ferma: batte Tien e va agli ottavi

Flavio Cobolli ha raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista azzurro ha sconfitto al terzo turno lo statunitense Learner Tien in tre set

Flavio Cobolli ha raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista azzurro ha sconfitto al terzo turno lo statunitense Learner Tien in tre set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Per Cobolli si tratterà del secondo ottavo di finale Slam in carriera. Il suo miglior risultato nei major sono i quarti di finale raggiunti a Wimbledon nel 2025.

“Sono felice, è la prima volta che vinco un match sul campo centrale di uno Slam (il Philippe Chatrier Court) ed è bello farlo davanti ai miei amici. Voglio congratularmi anche con Tien per i due turni passati, forse oggi era un po’ stanco – ha detto nell’intervista post match -. Avevo perso il primo precedente, ma questa è la miglior superficie per me, e ho giocato molto bene”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)