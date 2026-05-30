NexumStp promuove due nuove salary partner

La nota stampa della società di consulenza NexumStp relativa alla promozione come salary partner di Martina Naldi ed Elena Zambardi

Le professioniste Martina Naldi ed Elena Zambardi sono state nominate dal Consiglio di Amministrazione di NexumStp Spa socie salary. Entrambe sono operative nella business unit di Bologna, una delle sedi storiche della società di consulenza nata nel 2018 che oggi conta 59 strutture in Italia. Con Naldi e Zambardi salgono a 15 i salary partner di NexumStp, promossi nell’ambito di una strategia di sviluppo fondata sulla valorizzazione delle competenze e dei profili interni, con un’attenzione crescente alla parità di genere.

Martina Naldi è una professionista nell’ambito dell’amministrazione del personale e del diritto del lavoro. In NexumStp dal 2019, gestisce l’intero ciclo payroll per clienti multi-settore, occupandosi di elaborazione cedolini, adempimenti contributivi e fiscali, applicazione dei Ccnl e consulenza su costo del lavoro e welfare aziendale. Laureata magistrale in Giurisprudenza all’Università di Bologna e attualmente praticante consulente del lavoro, ha maturato competenze avanzate nella gestione dei rapporti di lavoro, dagli aspetti contrattuali e previdenziali fino agli ammortizzatori sociali e alle procedure di cessazione.

Naldi commenta: “Sono onorata di questa nomina e ringrazio la società e i partner per la fiducia che hanno voluto riporre in me. Questo riconoscimento rappresenta per me un traguardo importante, ma soprattutto è uno stimolo a guardare avanti: contribuire alla crescita dello studio, continuare a offrire ai nostri clienti un servizio di eccellenza e proseguire in un percorso professionale sfidante. Affronto questo nuovo ruolo con la consapevolezza delle responsabilità che comporta, forte dei valori e della visione che da sempre caratterizzano NexumStp”.

Elena Zambardi è payroll manager. Entra nel gruppo NexumStp nel 2012, dove oggi ricopre un ruolo di responsabilità nella gestione e coordinamento dell’ufficio payroll, supervisionando team e processi operativi per garantire efficienza, compliance normativa e qualità del servizio. Ha maturato una esperienza solida nell’elaborazione cedolini, negli adempimenti contributivi e fiscali e nei rapporti con enti e clienti. Il suo profilo è arricchito da competenze nella formazione del personale e nell’organizzazione delle attività in contesti multi-cliente. Nel suo percorso professionale ha ricoperto ruoli nell’amministrazione del personale e, in ambito immobiliare, nella gestione commerciale e relazionale.

Zambardi afferma: “Ricevere questa promozione a salary partner è per me una grande soddisfazione e un traguardo significativo, a livello sia professionale sia personale. È il risultato di un percorso costruito nel tempo, fatto di impegno costante, responsabilità crescenti e numerose sfide affrontate con determinazione e passione. In questi anni ho avuto la possibilità di sviluppare nuove competenze ma anche una maggiore consapevolezza del mio ruolo e del valore del lavoro di squadra, uno dei tratti distintivi del gruppo NexumStp. L‘obiettivo è continuare a contribuire con entusiasmo, responsabilità e visione alla crescita dello studio e delle persone che ne fanno parte”.