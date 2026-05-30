Morto a 104 anni Edgar Morin, il filosofo della complessità

Addio a Edgar Morin, il filosofo della complessità. Macron: “Non ha mai smesso di illuminarci”. Il sociologo e filosofo francese, considerato una delle figure intellettuali più importanti della cultura contemporanea, aveva 104 anni

Morto a Parigi all’età di 104 anni, Edgar Morin, sociologo e filosofo francese considerato una delle figure intellettuali più importanti della cultura contemporanea. A dare l’annuncio della sua scomparsa, è stata oggi la moglie Sabah Abouessalam Morin all’Afp, raccontando che il marito è rimasto attento al mondo e alle sfide umane fino agli ultimi giorni.

Nato a Parigi nel 1921 con il nome di Edgar Nahoum, in una famiglia ebrea sefardita, rimase orfano all’età di dieci anni. Morin fu testimone di alcuni degli eventi più drammatici del Novecento. Durante la Seconda guerra mondiale, esperienza che contribuì a formare il suo impegno civile e la sua riflessione sulla condizione umana.

Tra i pensatori dell’epoca contemporanea, Morin occupa un posto di rilievo per aver dato vita ad una visione ‘nuova’ della conoscenza, basata sul concetto di complessità: non si può comprendere la realtà attraverso una conoscenza frammentata ma va studiata nelle sue relazioni e connessioni. per questo, nel corso della sua vita, ha sempre cercato di abbattere il muro tra le discipline umanistiche e quelle scientifiche, favorendo una visione interdisciplinare del sapere. La sua visione del ‘pensiero complesso’ è esposta nella sua opera più nota “Il Metodo”.

MACRON: ERA L’UMANESIMO FATTO PERSONA

Su X le parole del presidente francese Emmanuel Macron: “Soldato della Resistenza, militante e affrancato, scrittore e pensatore del secolo, difensore della natura e dei popoli, Edgar Morin era l’umanesimo fatto persona. Con la sua benevolenza, la sua curiosità, non ha mai smesso di illuminarci. Pensiero complesso, vita feconda, spirito universale. Rivolgo ai suoi cari le condoglianze della Nazione”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)