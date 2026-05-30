Le zanzare potrebbero essere attratte dal repellente spray: più difficile difendersi

Le zanzare potrebbero essere attratte dal repellente usato per tenerle lontane: la scoperta degli scienziati nello studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology

Sono l’incubo estivo più temuto e ora avrebbero anche una marcia in più. Secondo uno studio pubblicato dal Journal of Experimental Biology, le zanzare – che ogni anno affliggono milioni di persone in tutto il mondo – potrebbero aver iniziato ad apprezzare una sostanza repellente utilizzata per combatterle. Si tratta del Deet, sviluppato negli anni ’40 dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) e tuttora utilizzato nei comuni spray.

Lo studio – che si è concentrato sulle zanzare della febbre gialla (Aedes aegypti) – nasce dalla collaborazione tra lo scienziato Clément Vinauger, professore associato al Virginia Tech, e Claudio Lazzari dell’Università di Tours, in Francia. Quest’ultimo spiega: “Se le zanzare vengono ripetutamente esposte al Deet, la sua efficacia come repellente diminuisce”. Questo dimostra che “non è la composizione chimica della molecola in sé a essere tossica” per la zanzara, bensì il modo in cui “interpreta queste informazioni chimiche” che le respinge, ha aggiunto Lazzari.

“Quello che stiamo dimostrando è che il cervello della zanzara può riscrivere quella risposta in base all’esperienza“, ha spiegato Vinauger.

UNA SORTA DI ESPERIMENTO DI PAVLOV

Si riproporrebbe una situazione simile al famoso esperimento di Pavlov, in cui i cani impararono ad associare l’arrivo del cibo al suono di un campanello. Allo stesso modo, le zanzare potrebbero associare l’odore del Deet alla prospettiva di un pasto, il che potrebbe rendere le persone che lo indossano più attraenti per gli insetti che pungono.

“Se una zanzara punge qualcuno che si è applicato il Deet sulla pelle diverse ore prima e la concentrazione del repellente è troppo bassa per respingere la zanzara, ma comunque abbastanza forte da essere percepita dall’insetto, la zanzara potrebbe essere più propensa a pungere le persone che hanno odore di Deet“, afferma Lazzari.

L’ESPERIMENTO SULLE MANI

Questa voracità è stata dimostrata dall’esperimento portato avanti sulle zanzare della febbre gialla. David De Luca (Università di Tours) ha immobilizzato gli insetti dietro una rete di tessuto prima di offrire loro una sacca di sangue caldo posizionata appena fuori dalla loro portata, per osservare con quanta foga gli insetti la colpissero con la proboscide nella speranza di afferrarne un boccone. In effetti, gli insetti si sono dimostrati avidi, soprattutto quando De Luca li ha ricompensati abbassando la sacca a portata di mano, in modo che potessero banchettare. Tuttavia, quando il team ha offerto agli insetti un pasto di sangue in presenza dell’odore di Deet, le zanzare si sono tenute alla larga.

Così si è passati alla fase successiva dell’esperimento. Il team ha nutrito gli insetti con sangue caldo per 20 secondi, spruzzando l’odore del Deet nell’ambiente durante gli ultimi 10 secondi del pasto, ripetendo la procedura altre tre volte prima di verificare la reazione degli insetti al solo odore della sostanza.

Questa volta, le zanzare sono impazzite, con oltre il 60% che ha cercato di pungere non appena ha sentito l’odore del Deet. E quando il team ha offerto agli insetti addestrati la possibilità di scegliere tra le mani di Ayelén Nally (Università di Buenos Aires, Argentina), una delle quali era stata cosparsa di Deet mentre l’altra era pulita, gli insetti hanno cercato di pungere la mano di Nally impregnata di Deet.

L’ESPERIMENTO HA FUNZIONATO ANCHE CON UNA STOSTANZA ZUCCHERATA

Infine, Charly Dufour (Università di Tours) ha provato una strategia alternativa, tentando di addestrare le zanzare ad associare una leccornia zuccherata all’odore del repellente. Gli esemplari al centro dell’esperimento hanno capito il meccanismo, pungendo con entusiasmo ogni volta che percepivano l’odore del Deet.

La capacità delle zanzare di associare il repellente al cibo potrebbe anche fornire ai ricercatori informazioni sul suo funzionamento. “Sono le informazioni che il Deet trasmette agli insetti a poterli indurre a non pungere”, afferma Lazzari, spiegando che il repellente probabilmente imita alcuni repellenti naturali presenti nelle piante, che tengono lontani gli insetti. Pertanto, il Deet rimane il punto di riferimento per i repellenti per insetti, proteggendo le persone dalle malattie trasmesse dalle zanzare. “Salva vite!”, esclama Lazzari.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)