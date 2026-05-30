La campionessa olimpica Francesca Lollobrigida a “A Sua Immagine” su Rai1

La campionessa olimpica Francesca Lollobrigida a “A Sua Immagine” oggi su Rai 1. Per “Le Ragioni della Speranza” viaggio al Santuario della Madonna di Tirano

Sabato 30 maggio alle 16.00 su Rai 1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura. In questa puntata Lorena Bianchetti incontra Francesca Lollobrigida, una campionessa sul ghiaccio e nella vita che racconta il suo percorso tra medaglie, sacrifici, fede e il ruolo decisivo della famiglia. Si vedrà Francesca nelle immagini più emozionanti della sua carriera: l’abbraccio al figlio Tommaso subito dopo la vittoria.

Verranno ripercorse le tappe fondamentali della sua vita: i primi pattini indossati da bambina, il passaggio dalle rotelle al ghiaccio, i lunghi viaggi da Roma per allenarsi, i sacrifici dell’adolescenza, il ruolo della fede e il sostegno costante dei genitori, del marito e della sorella. Centrale anche il racconto della maternità, vissuta non come limite, ma come forza nuova: «Tommaso è stato il mio dettaglio», ha spiegato, sottolineando come diventare mamma l’abbia resa più consapevole, organizzata e determinata. Ne emerge il ritratto di una donna forte e semplice, capace di restare sé stessa nonostante i grandi successi.

Per “Le Ragioni della Speranza” – seconda parte del programma – continua il viaggio alla scoperta della storia e della devozione dei Santuari dedicati a Maria con Mons. Dario Edoardo Viganò. Ci sono viaggi che vanno oltre il semplice spostamento e diventano percorsi interiori. L’itinerario di oggi prende forma tra natura e storia lungo il Trenino Rosso del Bernina, fino a raggiungere Tirano, ultima tappa di un percorso dedicato ai luoghi di Maria.

Al centro della narrazione, il Santuario della Madonna di Tirano, il più importante santuario mariano della Valtellina, sorto in seguito all’apparizione della Vergine a Mario Omodei il 29 settembre del 1504. Un evento ritenuto miracoloso, che diede origine a un luogo di fede capace ancora oggi di richiamare pellegrini da ogni parte.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.