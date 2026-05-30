Iran, l’ultimatum di Hegseth: “Stati Uniti pronti a riprendere la guerra”

Iran, l’ultimatum di Hegseth, capo del Pentagono: “Stati Uniti pronti a riprendere la guerra se Teheran non rinuncia al nucleare”

“Qualsiasi accordo sarà un buon accordo”. È così Pete Hegseth ha commentato la situazione attuale, a meno di 24 ore dal vertice nella Situation Room alla Casa Bianca.

Mentre permane il silenzio sui possibili accordi tra Iran e Stati Uniti, il segretario alla Difesa americano è volato a Singapore per prendere parte, allo Shangri-La Dialogue, il forum annuale più importante sulla sicurezza in Asia. Secondo la Cnn, Hegseth ha affermato di aver sentito il presidente Trump: “Voleva che ribadissi quanto sia paziente nell’assicurare che, con l’America impegnata in un’impresa storica di questo genere, qualsiasi accordo debba essere un buon accordo, un grande accordo”.

Il capo del Pentagono ha spiegato, inoltre, che gli Stati Uniti hanno tutta l’intenzione di rimanere fedeli ai loro obblighi sulla sicurezza internazionale, per questo motivo, se l’Iran non rinuncerà all’arma nucleare, da Washington sono pronti a riprendere la guerra, sottolineando che le scorte di armi sono sufficienti per portare a termine il lavoro.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)