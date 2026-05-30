Inaugura la mostra “Like a Man” di Davide Cocozza presso CBA Studio Legale e Tributario

Presso la sede romana di CBA Studio Legale e Tributario si terrà l’inaugurazione di “Like a Man”, la mostra personale di Davide Cocozza, a cura di Velia Littera.

“Like a Man” è un progetto espositivo che invita a riflettere sul rapporto tra essere umano e natura, utilizzando il linguaggio artistico per mettere in luce alcune delle dinamiche che caratterizzano questa relazione. Attraverso la rappresentazione di animali dotati di tratti e atteggiamenti umani, l’artista sollecita una più attenta osservazione di temi quali la fragilità, la sfera emotiva e il bisogno di controllo che spesso accompagnano l’esperienza umana.

Il linguaggio visivo, che unisce elementi pop e figurativi, utilizza l’antropomorfismo come strumento espressivo e narrativo. Le figure animali diventano così veicoli simbolici attraverso cui esplorare comportamenti, tensioni e contraddizioni, offrendo diversi livelli di lettura e interpretazione.

In questo contesto, la natura non è solo sfondo ma presenza attiva, capace di dialogare con le trasformazioni imposte dall’uomo. Le opere suggeriscono una riflessione sugli effetti dell’inquinamento e della plastica sugli ecosistemi, come la riduzione dell’ossigeno e la contaminazione degli habitat, evidenziando come l’arte possa diventare uno strumento per comunicare in modo immediato e coinvolgente questioni complesse e di grande attualità.

Secondo il critico Luca Oscuro:

l’arte contemporanea si comprende solo se si smette di inseguire subito il significato e si risale invece alle emozioni e alle motivazioni che la generano. Nel lavoro di Davide Cocozza, tutto nasce da un profondo amore per la vita, per gli affetti e per il mondo naturale in tutte le sue forme. Cocozza è un istrione, un alchimista dell’arte. Muta forma e pelle come alcuni degli animali che dipinge. Il suo tratto, rapido e guascone, dona alle figure un’insolita freschezza, le rende vitali e credibili, come il messaggio di cui sono portatrici.

In questa mostra “Like a Man”, come un novello Esopo, presenta animali antropomorfizzati, attraverso i quali illustra vizi, virtù e comportamenti, ahimè, umanissimi. Offre, dunque, una morale universale, senza però brandire l’ascia dell’ipocrisia. Cocozza non grida “al lupo!”, ma lo accoglie, lo comprende, lo salva. I pericoli non vengono dagli animali, ma da noi stessi, perciò sta a noi, e solo a noi decidere se “essere o non essere” … umani.

Stefano Petrecca, Partner Responsabile della sede romana di CBA:

Like a Man, il progetto espositivo di Davide Cocozza, è il sesto appuntamento di CBA per l’Arte ospitato nella nostra sede di Roma.

Quest’anno, siamo felici di accogliere un percorso che indaga il rapporto complesso tra essere umano e natura e desideriamo ringraziare l’artista, la gallerista Velia Littera e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Sostenuto dalla passione e dalla curiosità dei professionisti dello Studio per il mondo dell’arte, CBA per l’Arte intende valorizzare il lavoro di giovani talenti, promuovendo la creatività in tutte le sue sfaccettature.