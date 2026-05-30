Il thriller “Le paludi della morte” stasera su Rai 4: la trama

Sabato 30 maggio 2026 alle 21.10 Rai Movie propone “Le paludi della morte”, un film diretto da Ami Canaan Mann, con Sam Worthington

In Texas, lungo la direttrice della Interstate 45, fra Houston e Galveston, si è consumata una serie di atroci delitti a partire dagli anni Settanta: i corpi ritrovati nei pressi del tratto soprannominato “autostrada dell’inferno” sono stati una trentina, prevalentemente di giovani prostitute, tanto da far meritare alla zona l’appellativo di “paludi della morte”. Luoghi che hanno dato il titolo al film di Ami Canaan Mann – con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain, Chloe Moretz, Jason Clarke – in onda sabato 30 maggio 2026 alle 21.10 su Rai Movie.

Il film racconta le indagini condotte dai detective Mike Souder e Brian Heigh, entrambi alla ricerca di una traccia in grado di collegare gli omicidi alla figura di un potenziale serial killer. Ma, pescando nel torbido, i due si ritrovano presto con le spalle al muro quando vengono presi di mira i loro affetti più cari, mettendo a repentaglio la vita di Pam, ex moglie di Mick, e dell’adolescente Ann, ragazza di strada dalla storia difficile. “Le paludi della morte” è un thriller procedurale basato su inquietanti fatti di cronaca realmente accaduti.