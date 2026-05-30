Il teatro in Tv: “In mezzo al mare” stasera su Rai 5

“In mezzo al mare” è una pièce teatrale scritta da Mattia Torre, interpretata da Valerio Aprea e portata sul piccolo schermo con la regia di Paolo Sorrentino stasera su Rai 5

È Valerio Aprea il protagonista di “In mezzo al mare”, ultimo appuntamento di “Sei pezzi facili”, le pièce teatrali di Mattia Torre messe in scena per il piccolo schermo con la direzione artistica e la regia di Paolo Sorrentino, in onda sabato 30 maggio 2026 alle 21:00 su Rai 5. Via Aurelia. Tre e mezzo del mattino. Un viaggio di ritorno da un matrimonio. Un uomo assiste a un incidente stradale e ora, a distanza di mesi, è chiamato a “spiegarsi” di fronte a un giudice. Ma testimoniare presuppone una conoscenza abbastanza precisa almeno del fatto in questione, e la cosa gli riesce alquanto difficile perché ha realizzato di non capire niente, né di sé né del mondo che lo circonda. Perché in un’epoca in cui tutto deve essere chiaro, lui è in balia delle onde. È una mania di quest’epoca sapersi descrivere alla perfezione?