Il Gruppo FAR NETWORKS S.r.l. cresce grazie all’acquisizione di VideoGecom

FAR Networks, tra i primari System Integrator italiani, ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari al 55% del capitale sociale di G.E.@COM

FAR Networks S.r.l., tra i primari System Integrator italiani con sede principale a Cernusco sul Naviglio (MI) (“FAR Networks”), ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari al 55% del capitale sociale di G.E.@COM – General Energy @ Communication S.r.l., società con sedi a Roma e Assago (MI) (“VideoGecom”) specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni audio-video professionali. Il closing dell’operazione è previsto nelle prossime settimane.

FAR Networks, attraverso questa operazione, si prefigge di estendere la propria presenza territoriale e rafforzare il posizionamento nel mercato delle soluzioni audio/video e controllo.

Con l’ingresso nel Gruppo FAR Networks, VideoGecom consolida un’esperienza ventennale nella progettazione e realizzazione di soluzioni digitali per ambienti di lavoro in ambito professionale sia privato che pubblico.

L’operazione si inserisce nel percorso di sviluppo del Gruppo FAR Networks che negli ultimi anni ha integrato competenze specialistiche e rafforzato la propria presenza territoriale.

Con l’ingresso di VideoGecom, FAR Networks amplia in modo strutturale l’offerta nel segmento delle soluzioni audio-video professionali e consolida la capacità di servire clienti mid & large enterprise, pubblica amministrazione e settori regolamentati con un portafoglio end-to-end: dalle infrastrutture sicure ai sistemi di collaborazione, dal software ai managed services.

Il perimetro combinato si prefigge di raggiungere ricavi pro-forma attesi superiori a €33 milioni nel 2026, integrando la piattaforma commerciale e tecnica di FAR Networks (Cernusco sul Naviglio, Bologna, Vicenza) con le specializzazioni di VideoGecom (presente sul territorio con le sedi di Assago – MI, e Roma) nei segmenti Unified Communications & Collaboration e Pro AV. L’operazione rafforza il posizionamento del Gruppo nel mercato italiano della System Integration consolidando profondità tecnologica e presidio geografico posizionando il gruppo tra i principali partner per clienti pubblici e privati.

L’accordo prevede la permanenza degli attuali soci, del management e dell’attuale struttura VideoGecom nelle rispettive funzioni operative, garantendo continuità nei rapporti con clienti e partner tecnologici e accompagnando il percorso di integrazione nel Gruppo FAR Networks.

Dichiarazioni

Nicola Fracassi, Amministratore Delegato e socio di FAR Networks, ha commentato:

“Sono lieto di avere finalizzato questo accordo con Achille e Piero, con i quali condivido valori e un approccio fondato sulla qualità delle relazioni con clienti e colleghi.

La nostra pluriennale esperienza nella System Integration si integra perfettamente con le competenze di VideoGecom nel settore dell’audio video e controllo, arricchendo ulteriormente il portfolio del Gruppo.

Questo ci consentirà di consolidare un posizionamento distintivo ad alto valore per clienti privati di medie e grandi dimensioni e per la pubblica amministrazione, in piena coerenza con la strategia di espansione di FAR Networks. Da qui parte un nuovo percorso, che prevede ulteriori future aggregazioni con player che condividono la nostra visione del mercato e del modello di crescita.”

Achille Parrella e Piero Coluzzi, soci e Consiglieri di VideoGecom, hanno aggiunto:

“L’ingresso nel Gruppo FAR Networks rappresenta per VideoGecom un’evoluzione naturale, dopo oltre vent’anni di percorso costruito insieme al nostro team.

In FAR Networks abbiamo trovato un interlocutore industriale che condivide la nostra impostazione: centralità della relazione con clienti e collaboratori, qualità progettuale, rigore nell’esecuzione.

Manterremo piena continuità operativa con le nostre persone, i nostri clienti e i nostri partner tecnologici, aprendo al contempo una nuova fase in cui le economie di scala del Gruppo ci permetteranno di affrontare progetti più ampi e accelerare lo sviluppo in ambiti che singolarmente non avremmo potuto presidiare con la stessa velocità.”