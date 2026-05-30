Il film “Piano piano” stasera su Rai Storia: ecco la trama

Il film “Piano piano” per la regia di Nicola Prosatore in onda sabato 30 maggio 2026 alle 21.15 su Rai Storia: la trama

Una storia sulla fine dell’infanzia e dell’adolescenza. La racconta il film “Piano piano” per la regia di Nicola Prosatore in onda sabato 30 maggio 2026 alle 21.15 su Rai Storia. Napoli, 1987. In una palazzina periferica, destinata a scomparire per una sopraelevata, Anna, 13 anni, sogna di crescere in fretta. Tra i trucchi rubati alla madre e le lezioni di piano, sa che su di lei pesano aspettative irrealizzate. L’incontro con il timido Peppino e il temuto Mariuolo del quartiere la spingerà oltre l’infanzia, verso il futuro. Nel cast, Dominique Donnarumma, Giuseppe Pirozzi, Antonia Truppo, Giovanni Esposito.