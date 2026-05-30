ENNIO MORRICONE “IL GENIO, L’UOMO, IL PADRE” di Marco Morricone e Valerio Cappelli in scena a Terracina

ENNIO MORRICONE “IL GENIO, L’UOMO, IL PADRE” di Marco Morricone e Valerio Cappelli in scena sabato 30 maggio al Teatro Romano di Terracina (LT)

Terzo imperdibile appuntamento a Terracina con Regina Theatri – Festival delle Arti Performative, progetto culturale che si sta affermando come una delle esperienze più originali del panorama nazionale per la capacità di connettere patrimonio archeologico e creazione contemporanea lungo la Regina Viarum, l’Appia Antica.

Sabato 30 maggio alle ore 21, presso la suggestiva cornice del Teatro Romano, va in scena ENNIO MORRICONE “IL GENIO, L’UOMO, IL PADRE”, di Marco Morricone e Valerio Cappelli. Una lettura drammaturgica tratta dal libro “Ennio Morricone, il genio, l’uomo e il padre” a cura di Barbara Amodio con il coro polifonico “Melos ensemble” composto da ben 40 elementi, diretti dal maestro Filippo Manci, più̀ orchestrali,1 soprano e un direttore di orchestra.

Un’occasione imperdibile per scoprire la storia di un uomo straordinario, il cui talento ha segnato un’epoca intera: il grande compositore Ennio Morricone. Il libro di Marco Morricone ci racconta non solo il genio musicale, ma anche l’uomo e il padre dietro la leggenda.

Una versione inedita dell’uomo e del padre che si celava dietro il grande genio della musica.

Sotto la direzione artistica di Gemma Marigliani e l’organizzazione dell’APS Officina ZERO, Regina Theatri propone un cartellone che intreccia teatro, musica e narrazione con artisti e protagonisti di rilievo della scena italiana contemporanea.

«Regina Theatri nasce da una visione precisa: restituire senso ai luoghi attraverso l’arte.

Non portiamo semplicemente spettacoli in spazi storici, ma costruiamo esperienze vive capaci di mettere in dialogo memoria e contemporaneità.

La Via Appia è stata per secoli una linea di connessione tra culture, civiltà e racconti. Oggi il nostro desiderio è farla tornare ad essere uno spazio di incontro attraverso il teatro e le arti performative.»

Gemma Marigliani, direttrice artistica

Regina Theatri si conferma così come un progetto culturale capace di superare la dimensione locale, posizionandosi come esperienza artistica di respiro nazionale, un Unicum dedicato alla valorizzazione della Via Appia attraverso il linguaggio delle arti performative.

“Il Festival è realizzato in cooperazione con il Comune di Terracina, il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione della Fondazione Città di Terracina”.