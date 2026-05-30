Ebola, negativo il test della dottoressa rientrata dal Congo

Il Ministero della Salute informa che è rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che era entrata in contatto con pazienti risultati positivi all’Ebola

Il Ministero della Salute informa che è rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere che era entrata in contatto con pazienti risultati positivi all’Ebola. Si tratta, si legge in una nota, di un medico chirurgo che non presenta sintomi, ma che ha comunque autorizzato l’esecuzione del test, che è risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena.

IL MINISTERO RASSICURA: “NESSUN ALLARME IN ITALIA”

Il Ministero ricorda che non c’è allarme Ebola nel nostro Paese. Il Ministero è attivo sin dal primo momento per tutte le attività di preparazione e sorveglianza e sta proseguendo il monitoraggio dell’evoluzione del quadro epidemiologico in raccordo con i territori e con le autorità sanitarie nazionale e locali.