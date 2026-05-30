Camion si ribalta: maiali in fuga nei campi a Calerno, tra Reggio Emilia e Parma

Camion si ribalta, maiali in fuga nei campi. L’incidente è avvenuto sulla via Emilia a Calerno, tra Reggio Emilia e Parma

Ore movimentate sulla via Emilia a Calerno, tra Reggio Emilia e Parma, dove un camion adibito al trasporto di suini si è ribaltato. Nell’incidente, senza gravi conseguenze per l’autista, circa dieci maiali sono riusciti a guadagnarsi la libertà, almeno per qualche ora. Gli animali, spaesati ma decisamente intraprendenti, hanno infatti iniziato a girovagare nei dintorni tra campi, carreggiate e curiosi automobilisti rallentati dalla scena insolita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Sant’Ilario che – insieme a Polizia locale, Polizia stradale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Servizio veterinario dell’Ausl- hanno proceduto a mettere in sicurezza gli animali ed evitare pericoli alla circolazione. Le operazioni di recupero hanno congestionato il traffico per alcune ore e gli automobilisti sono stati dirottati su percorsi alternativi. I maiali sono stati idratati con acqua e attirati con dell’insalata per riuscire a riportarli su un altro camion, giunto in sostituzione di quello incidentato.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)