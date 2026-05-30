Arriva la nuova BYD DOLPHIN G DM-i, pronta a ridefinire il segmento B in Europa

BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, è pronta a presentare la nuova DOLPHIN G DM-i. E’ la prima vettura sviluppata specificamente per il mercato europeo

BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, è pronta a presentare la nuova DOLPHIN G DM-i.

La prima vettura sviluppata da BYD specificamente per il mercato europeo. Con 4,16 metri di lunghezza e 1,825 metri di larghezza, si colloca nel cuore del segmento B, garantendo una combinazione ottimale tra compattezza esterna e praticità interna.

Con una ricarica completa e un pieno di carburante, l’autonomia complessiva supera i 1.000 km.

Grazie alla tecnologia Super Hybrid, la DOLPHIN G DM-i garantisce la percorrenza dei tragitti quotidiani in modalità esclusivamente elettrica, configurandosi come una proposta unica nel segmento. Il DM-i privilegia infatti la trazione elettrica, assicurando una risposta fluida, pronta e silenziosa grazie al motore elettrico anteriore.

Questo nuovo modello si rivolge a chi cerca una vettura accessibile e versatile, capace di offrire i vantaggi della guida a zero emissioni di un’elettrica, senza rinunciare alla libertà di percorrenza garantita da un sistema ibrido.

Sui tragitti più lunghi, la DOLPHIN G DM-i gestisce in modo intelligente l’interazione tra motore elettrico e termico, offrendo una flessibilità superiore rispetto alle tradizionali vetture compatte termiche e ibride.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: “Il segmento B è uno dei più importanti del mercato europeo e con la DOLPHIN G DM-i abbiamo l’obiettivo di ridefinire l’esperienza dei clienti nei confronti di una compatta nell’era elettrica. Con un’ampia autonomia elettrica grazie alla nostra tecnologia super ibrida intelligente, insieme alle funzionalità digitali avanzate, il tutto in una vettura compatta accessibile, rendiamo la mobilità sostenibile alla portata di un numero sempre maggiore di persone in tutta Europa.”

La DOLPHIN G DM-i sarà disponibile negli showroom italiani ed europei da fine giugno. Allestimenti completI, specifiche tecniche e prezzi saranno comunicati prossimamente.