Stasera su Rai Storia in replica “Un mondo diviso” con “Little boy”


In questa quarta puntata di “Un mondo diviso” in onda in replica venerdì 29 maggio 2026 su Rai Storia alle 21:10 siamo nel 1944-’45

cronache dalla storia

In questa quarta puntata di “Un mondo diviso” in onda in replica venerdì 29 maggio 2026 su Rai Storia alle 21:10 siamo nel 1944-’45: troviamo qui la giovane fisica Joan Hinton, una delle poche donne ammessa a partecipare al Progetto Manhattan, impegnata anch’essa nello sforzo statunitense di costruire la bomba atomica prima che vi riescano i tedeschi. Ma seguiamo anche le vicende del soldato della Martinica Frantz Fanon, arruolatosi volontario nelle file francesi; di Hedwig Höss, moglie del comandante di Auschwitz, e un cameo finale per la futura premier israeliana Golda Meir. A introdurre e concludere questa puntata, sarà per noi la storica Isabella Insolvibile.