Oroscopo di oggi, venerdì 29 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 29 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Un fuoco arde oggi che non brucia, ma illumina. Sentiamo la spinta a prendere in mano le situazioni con fermezza e con una visione chiara. Assecondiamola. Mercurio e Saturno danno tono e misura alle parole, mentre Giove in Cancro ammonisce a non oltrepassare la linea.
Toro
A volte scegliere non significa dividere, bianco o nero, ma unire ciò che dentro di noi era dissonante, creando nuove e infinite sfumature. Con la Luna, Venere e Giove favorevoli, emerge ciò che ci somiglia davvero. Plutone severo ci svela il resto.
Gemelli
Sappiamo dosare intuizione e logica con grande eleganza e gentilezza. Le relazioni acquistano profondità e un senso di fiducia reciproca. Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario amplificano la nostra sensibilità emotiva, l’empatia e la percezione.
Cancro
È un momento di rinnovata autostima e indipendenza. Godiamoci la bellezza e la stabilità che abbiamo creato intorno a noi, grazie al nostro impegno. Non dubitiamo del nostro valore. La stabilità che abbiamo raggiunto è il risultato della nostra dedizione.
Leone
Il Sole e Mercurio in Gemelli alimentano la nostra creatività e la capacità di comunicare un progetto con successo, mostrando abilità e talento. L’iniziativa viene sempre premiata in ogni campo. L’amore è sereno e onesto, non abbiamo paura di buttarci.
Vergine
Non temiamo di apparire inesperti: la determinazione e la voglia di imparare ci conducono alla meta. Il cuore è pieno di spensieratezza e giocosità. Mercurio quadrato ci chiede maggiore intraprendenza. Inseguiamo subito le intuizioni che si accendono.
Bilancia
Oggi siamo invitati a una sosta rigenerante, per ricaricare le energie fisiche e mentali. Il nostro riposo oggi è un investimento per il domani. Concediamoci un bagno caldo con oli essenziali. Mettiamo il telefono in modalità silenziosa e rilassiamoci.
Scorpione
Gli aspetti lieti della Luna, di Venere e Giove portano appagamento emotivo e felicità. Indulgiamo ai piaceri della vita, godiamoceli senza sensi di colpa. È come se questi pianeti si fossero coalizzati e allineati, per esaudire un desiderio a lungo accarezzato.
Sagittario
Saturno in trigono è l’àncora che ci permette di vedere la realtà con concretezza. Le preoccupazioni che ci assillavano non sono così gravi come ci sembravano. Abbiamo superato un periodo di fatica mentale e stiamo recuperando la fiducia in noi stessi. Siamo gentili.
Capricorno
Abbiamo raggiunto un traguardo che è degno di essere celebrato. Troviamo gratificazione personale nella stabilità che abbiamo saputo costruire con fatica. Riconosciamo il valore della nostra perseveranza e della nostra pace domestica, nostro rifugio sicuro.
Acquario
Oggi dobbiamo fare uno sforzo in più per tenere a bada l’ego. Non dimostriamoci taglienti o critici verso il prossimo. La nostra autorità deriva dai valori. Se le idee sono confuse, niente panico. Un passo indietro, ristabiliamo l’ordine o cambiamo rotta, se necessario.
Pesci
La lezione più importante di oggi è che l’amore vero inizia da noi. Riconosciamo e onoriamo la versione più autentica e preziosa del nostro essere. Quando coltiviamo accettazione e rispetto incondizionati, attiriamo relazioni più sane e appaganti.