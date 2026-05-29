Dal 29 maggio fino all’8 settembre 2026, Masseria Torre Maizza accoglie “We Rise By Lifting Others”, progetto artistico di Marinella Senatore con la curatela di Raffaele Quattrone

Prima personale dell’artista in Puglia, “We Rise By Lifting Others” prevede l’inserimento di sei opere che scandiscono gli spazi e trasformano l’indirizzo Rocco Forte Hotels in un percorso dove la luce tesse una relazione con temi legati alla comunità e alla memoria collettiva.

IL TEMA DELLA COMUNITÀ | Fulcro dell’intervento è l’opera che dà il nome al progetto: We Rise By Lifting Others, la più grande architettura luminosa mai realizzata dall’artista. Posizionata all’ingresso della tenuta, We Rise By Lifting Others è la voce solista che accoglie gli ospiti all’interno della masseria e, grazie alla sua scala monumentale, ne supera i confini per aprirsi in un dialogo con il territorio e la comunità circostante. “We Rise by Lifting Others parla di solidarietà, ma anche di interdipendenza e vulnerabilità. Ricorda che la crescita individuale non è mai davvero solo individuale” come ha affermato Marinella Senatore. “L’installazione crea un dialogo tra dentro e fuori, tra ospiti e territorio, superando confini fisici e simbolici”, aggiunge Raffaele Quattrone. Come un coro, l’inserimento di cinque ulteriori opere amplifica l’esperienza accompagnando gli ospiti che visitano la masseria in un percorso immersivo, allestito nello spazio che fu mangiatoia oggi dedicato alla convivialità.

IL TEMA DELLA MEMORIA | Il tema della comunità risuona all’unisono con quello della memoria, attraverso la valorizzazione più autentica della destinazione Puglia e dei suoi saperi. Attraverso elementi profondamente radicati nella cultura del territorio tanto da risultare contemporanei, “We Rise by Lifting Others” evoca le tradizioni che si rintracciano ancora oggi e affondano le proprie radici nel XVI secolo:

l’avvento dell’uso della luce quale trait d’union delle feste popolari e dei momenti collettivi;

l’impronta produttiva e paesaggistica di quest’area, con la fondazione delle masserie e gli uliveti di pertinenza.

“We Rise by Lifting Others” supera la dimensione puramente estetica per diventare un’esperienza di incontro, partecipazione e senso di appartenenza, in un contesto vocato all’ospitalità.

Nelle parole di Olga Polizzi, co-fondatrice del gruppo e direttrice del design, la collaborazione con Marinella Senatore rispecchia l’affinità valoriale: Rocco Forte Hotels è da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale e sociale nelle destinazioni in cui opera, dove promuove un’idea di ospitalità fondata su autenticità, partecipazione e valore dei momenti condivisi. Tutti elementi rintracciabili nella pratica dell’artista e nel progetto “We Rise By Lifting Others”.