“John Wick 4” anche in lingua originale su Rai 2: la trama del film

Azione e avventura in prima visione su Rai 2, che venerdì 29 maggio 2026, alle 21.20, trasmette “John Wick 4“: la trama del film

Rai 2 venerdì 29 maggio 2026, alle 21.20, trasmette “John Wick 4”. Diventato, da ex sicario, il nemico numero uno della criminalità organizzata, John è adesso ferito e assetato di vendetta contro la “Gran Tavola”, che distrugge il suo rifugio e arruola Caine, vecchio amico di Wick, per cercare di ucciderlo. Sarà decisivo un duello, nel centro di Parigi, per risolvere le cose: ma la strada per il Sacre Coeur è disseminata di assassini. La quarta puntata di una saga che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo arriva sulla Rai pochi giorni prima dell’uscita, al cinema, dell’attesissimo “John Wick 5”. Secondo alcuni critici cinematografici il capitolo 4 è stato il film dell’anno nel 2023.

John Wick 4 (Usa, 2023) di Chad Stahelski, Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada.