Il film “La sala professori” stasera su Rai 3: ecco la trama

La sala professori (Das Lehrerzimmer), un film drammatico tedesco del 2023 diretto da İlker Çatak, stasera su Rai 3: la trama
Carla Nowak, giovane insegnante, decide di indagare sui furti avvenuti nella sua scuola per proteggere gli alunni da ingiuste accuse. Convinta che ogni tesi richieda prove certe, usa un’esca per incastrare il colpevole. La sua iniziativa scatenerà però una reazione a catena incontrollabile, travolgendo l’intero istituto.
E’ la trama del film drammatico “La sala professori” che Rai 3 propone venerdì 29 maggio 2026 alle 21:30.