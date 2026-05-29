Il 30 Giugno a Viareggio “Dopo la Notte”: Veronica Lucchesi, Serena Dandini e tanti altri

“Dopo la notte”: a Viareggio un grande evento musicale al tramonto per accendere la luce sul futuro delle nuove generazioni. Il 30 giugno 2026 al Beach Stadium una grande serata di musica e rinascita a ingresso libero

Una cornice meravigliosa di fronte al mare, l’ora più bella del tramonto, la forza propulsiva della musica e un messaggio potente rivolto al futuro e ai giovani. Martedì 30 giugno 2026, a partire dalle ore 20:30, il Beach Stadium di Viareggio, situato lungo il molo cittadino, ospiterà “Dopo la notte”, un grande evento musicale a ingresso libero concepito come un momento di festa, partecipazione e profonda rinascita collettiva.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione “Il Mondo che Vorrei”, segna l’inizio di una nuova fase per la storica realtà viareggina. La notizia centrale di questo primo annuncio risiede nella straordinaria direzione artistica dell’evento, interamente affidata a Veronica Lucchesi, da sempre vicina all’associazione e alla sua città natale. Accanto a lei sul palco ci sarà una firma e un volto d’eccezione della cultura e della televisione italiana: la serata sarà infatti condotta da Serena Dandini.

Il cast artistico, che promette di stupire e incuriosire il pubblico, vedrà l’esibizione di moltissimi artisti, tra grandi nomi della scena musicale italiana e giovani promesse, che hanno scelto di aderire immediatamente e a titolo completamente gratuito per testimoniare la propria vicinanza alla città e alla causa. L’elenco ufficiale dei partecipanti sarà svelato nel dettaglio nel corso delle prossime settimane.

L’evento si colloca in un passaggio cruciale, configurandosi come un momento speciale, intenso e profondamente simbolico, nato per accompagnare l’avvicinarsi dell’imminente sentenza della Cassazione Ter e per celebrare il valore di una giustizia cercata e perseguita attraverso diciassette lunghi anni di lotte, dolore e sacrifici enormi. I familiari delle vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009 spiegano che, dopo 17 anni, è arrivato il momento di far nascere un nuovo fiore da questo doloroso cammino, aprendo una nuova fase in cui l’associazione scende in piazza per lanciare un messaggio di speranza e coinvolgere attivamente le nuove generazioni, trasformando il dolore privato in consapevolezza collettiva. L’obiettivo è condividere l’importanza della prevenzione, della sicurezza e della responsabilità, offrendo questo concerto alla città di Viareggio come un grande abbraccio e un ponte verso i giovani, per dimostrare che dalla memoria può nascere la volontà di costruire insieme un futuro più sicuro e umano.

La risposta del mondo dell’arte a questo invito è stata immediata e calorosa. Veronica Lucchesi racconta di essere stata coinvolta dall’associazione per organizzare una serata di festa e un concerto in cui la musica e le parole possano arrivare lontano e toccare nel profondo, accogliendo con enorme entusiasmo il desiderio di celebrare un giorno così significativo con l’energia delle note. Per la direttrice artistica, il coraggio e la resistenza dei familiari hanno risuonato come un faro e un porto per custodire la memoria ed educare alla cura; da qui la scelta di chiamare a raccolta colleghe, colleghi e amici artisti che hanno risposto con gioia a un evento totalmente gratuito, sostenuto dall’amore dell’intera comunità viareggina. Lucchesi si dice inoltre felice di avere sul palco una presentatrice straordinaria come Serena Dandini, anticipando che l’attesa per l’annuncio degli splendidi artisti che comporranno il cast artistico terminerà a breve.

Nei prossimi giorni verranno comunicati i primi dettagli sugli artisti che saliranno sul palco del Beach Stadium e le modalità di accesso all’area dell’evento per la serata del 30 giugno.