HONOR presenta il nuovo MagicBook 16: il nuovo equilibrio tra performance, leggerezza e autonomia

HONOR presenta il nuovo MagicBook 16, il nuovo laptop pensato per ridefinire la categoria mainstream da 16 pollici, combinando design ultra-leggero, affidabilità avanzata e prestazioni di nuova generazione

L’azienda globale di ecosistemi di dispositivi AI HONOR ha annunciato oggi il lancio di HONOR MagicBook 16, un dispositivo innovativo progettato per ridefinire la categoria dei laptop mainstream da 16 pollici. Grazie a un ampio schermo da 16 pollici inserito in un corpo dal peso di soli 1,64kg2 e spesso appena 15,9mm3, HONOR ha eliminato il tradizionale compromesso tra dimensioni del display e portabilità.

Realizzato in metallo sabbiato con precisione, questo nuovo hub di produttività premium è pensato per i professionisti in movimento che non vogliono rinunciare alle prestazioni di alto livello pur mantenendo uno stile di vita leggero.

Ingegneria ultra-leggera incontra l’affidabilità industriale

HONOR MagicBook 16 è progettato per resistere alle sfide della vita mobile moderna, vantando un’architettura resistente alla compressione certificata SGS Exceptional Reliability4. Questo forte design strutturale protegge schermo e chassis da pressioni e urti accidentali. Inoltre, il laptop dispone di una tastiera resistente agli schizzi con grado IPX2, dotata di un sofisticato sistema a valvola Tesla e drenaggio a imbuto. Questa ingegneria innovativa convoglia intelligentemente i liquidi lontano dalla scheda madre, proteggendo i componenti critici interni da eventuali fuoriuscite che comprometterebbero un laptop standard. A completare questa resistenza hardware, la certificazione 6-Year Smooth Usage garantisce che, grazie alla sinergia tra HONOR Turbo X e l’ottimizzazione intelligente del sistema, le prestazioni del laptop rimangano costanti nel tempo, con un calo di appena il 10% anche dopo sei anni di utilizzo simulato.

Processore Intel® Core™ Ultra 5 325: prestazioni di nuova generazione

Al cuore di HONOR MagicBook 16 si trova il potente processore Intel® Core™ Ultra 5 325, basato sull’architettura all’avanguardia Intel Panther Lake. Grazie alla tecnologia di processo Intel 18A, il processore utilizza un’architettura ibrida con 4 Performance-core e 4 Efficiency-core, garantendo reattività immediata per i compiti più impegnativi e massima efficienza per i processi in background. Per mantenere le prestazioni al massimo, HONOR ha implementato un robusto sistema di raffreddamento con una ventola di grandi dimensioni che aumenta del 12% il flusso d’aria rispetto alle generazioni precedenti. Questa architettura di raffreddamento, che include un heat pipe D12 e un’ampia griglia di alette, consente al laptop di raggiungere un picco TDP di 52W senza throttling, anche durante l’editing video 4K intensivo o multitasking pesante.

Batteria da 80Wh: autonomia senza rivali per i professionisti in movimento

HONOR MagicBook 16 abbina una batteria da 80Wh, rara per questa fascia di peso, al sistema intelligente di gestione delle risorse HONOR Turbo X. Grazie all’AI che ottimizza ogni componente, dal voltaggio della CPU all’energia del display, ogni watt viene utilizzato al massimo dell’efficienza. Il risultato è oltre 14 ore di utilizzo reale in ufficio, permettendo di lavorare un’intera giornata senza ricaricare. Per chi è sempre in movimento, l’adattatore 65W GaN Fast Charging offre una soluzione compatta e versatile, supportando fino a 60W PPS in reverse power supply per ricaricare rapidamente

smartphone e tablet, consolidando l’intero ecosistema digitale in un unico setup da viaggio.

Display visionario ed ecosistema AI integrato

L’eccellenza visiva è garantita dal display 16-inch WQXGA HONOR FullView, con un rapporto schermo-corpo del 92,5% e frequenza di aggiornamento fluida a 120Hz. Il display integra la tecnologia HONOR AI Defocus Display, che simula la sfocatura ottica per ridurre la miopia transitoria e alleviare significativamente l’affaticamento visivo durante lunghe sessioni di lavoro. La connettività è altrettanto rivoluzionaria grazie a HONOR WorkStation, che abilita funzionalità come Global Favorites e Multi-Screen Collaboration, garantendo un flusso continuo di contenuti e attività tra smartphone, tablet e PC.

Colori, prezzo e disponibilità

HONOR MagicBook 16 è disponibile nella colorazione Starry Gray e sarà acquistabile al seguente link a partire dal 25 maggio 2026 al prezzo di 1199 euro in bundle con HONOR Choice Mousepad Pro.

HONOR

HONOR è un provider leader mondiale di dispositivi intelligenti. Si impegna a essere un brand tecnologico iconico globale e a creare un nuovo mondo intelligente per tutti attraverso i suoi potenti prodotti e servizi. Con una costante attenzione alla ricerca e sviluppo, si impegna a sviluppare una tecnologia che permetta alle persone in tutto il mondo di andare oltre, dando loro la libertà di realizzare i propri obiettivi e fare di più. Offrendo una gamma di smartphone, tablet, laptop e indossabili di alta qualità per ogni budget, il portfolio di prodotti innovativi, premium e affidabili di HONOR permette alle persone di diventare la versione migliore di sé stessi.

Per ulteriori informazioni, visita il sito HONOR all’indirizzo www.honor.com