Esame di maturità, tutto quello che c’è da sapere: date, orari e votazioni

Si inizia il 18 giugno con la prima prova

L’esame di maturità è alle porte e quasi mezzo milione di studenti sarà sui banchi di scuola per affrontare una delle prove più importati della loro vita.

Abbiamo il calendario con dare e orario. Le prove scritte si terranno a metà giugno, tutte con inizio alle ore 8:30

Prove Scritte

Prima Prova (Italiano): Giovedì 18 giugno 2026. È la prova comune a tutti gli indirizzi di studio e serve a verificare le capacità di analisi, comprensione e scrittura. Si articola in 3 tipologie tipologia A (analisi del testo) tipologia B (testo argomentativo) tipologia C (tema di attualità)

Seconda Prova (Materia d’indirizzo): Venerdì 19 giugno 2026. Questa prova verte sulle discipline caratterizzanti lo specifico percorso di studi (ad esempio, Latino al Classico o Matematica allo Scientifico).

Colloqui Orali

Non esiste una data unica nazionale per l’inizio dei colloqui orali. Ogni commissione d’esame stabilisce il proprio calendario durante la riunione plenaria, subito dopo la correzione degli scritti. In genere, i colloqui iniziano a partire dal lunedì successivo alle prove scritte (22 giugno 2026) e proseguono a scaglioni (seguendo l’ordine alfabetico partendo dalla lettera estratta) fino a metà luglio.

Sessione suppletiva

Gli studenti che non possono partecipare alle prove ordinarie per gravi e comprovati motivi (come problemi di salute), la prima prova scritta suppletiva è fissata per mercoledì 1° luglio 2026.

Il voto finale

Il voto dell’esame di maturità è espresso in centesimi che sono ripartiti in questo modo: 40 punti (crediti scolastici); 20 punti (prima prova); 20 punti (seconda prova); 20 punti (prova orale). Sono previsti 3 punti extra che vengono assegnati solo se lo studente parte da almeno 90 punti.