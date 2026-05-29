A “Tribù” stasera su Rai 3 si parla dei freestyler

In “Tribù” – il nuovo programma di Rai Cultura, in onda venerdì 29 maggio alle 20.10 su Rai 3 – Raffaele Di Placido incontrerà i freestyler

Si svolge al Fabrique di Milano la nuova edizione del Mic Tyson, uno dei più importanti e attesi contest di freestyle rap in Italia. Sono attese 2500 persone e uno degli organizzatori è Nitro, rapper italiano noto per le sue abilità nel freestyle. Si sfideranno 8 nomi già affermati (teste di serie) contro 8 emergenti (rookie) ed il vincitore riceverà un premio di 1500 euro.

In “Tribù” – il nuovo programma di Rai Cultura, in onda venerdì 29 maggio alle 20.10 su Rai 3 – Raffaele Di Placido si immergerà nell’evento e nella competizione, conoscendo i freestyler che rincontrerà la mattina successiva al Barrio’s, luogo di ritrovo per loro. Tra le battle freestyle racconteranno le loro storie: come si sono avvicinati al freestyle, il significato che attribuiscono a questa forma di espressione, l’identità della tribù a cui appartengono, i valori che li unisce e il modo in cui questa passione trasforma e arricchisce la loro quotidianità.