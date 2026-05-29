A “Elisir” oggi su Rai 3 la pressione arteriosa e il caldo

La puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 29 maggio, alle 10.50 su Rai 3, sarà dedicata alla pressione arteriosa nella stagione estiva

La puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 29 maggio, alle 10.50 su Rai 3, sarà dedicata alla pressione arteriosa nella stagione estiva: con il caldo, che provoca sudorazione e vasodilatazione, i valori tendono a scendere ed è dunque importante fare molta attenzione ai cali di pressione, soprattutto negli anziani. Ma come devono comportarsi in estate ipertesi e cardiopatici?

Ne parlerà in studio il professor Dario Manfellotto, del Dipartimento di Emergenza e Medicina Interna dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma. A seguire, nello spazio “In corpore sano” si parlerà dei dolori muscolari: spesso derivano da affaticamento, tensioni, posture sbagliate o lesioni come stiramenti e strappi. Quali farmaci e quali trattamenti possono essere d’aiuto? Approfondirà questo argomento il professor Valter Santilli, docente presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa della Sapienza Università di Roma.

Per concludere, nella rubrica “ABC della salute”, approfondimento sull’otite, l’infiammazione dell’orecchio che si manifesta con forte dolore e abbassamento dell’udito. Quali sono le cause di questa patologia? E quali le precauzioni che possono aiutarci a prevenirla, anche al mare o in piscina? Risponderà a tutte le domande il professor Fabio Beatrice, primario emerito dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino e direttore del Board Scientifico dell’Osservatorio Mohre.