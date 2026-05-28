Ue multa Temu per 200 milioni a causa di prodotti illegali e pericolosi

E’ la sanzione in assoluto più alta mai inflitta finora dalla Commissione per violazione

La Commissione europea ha inflitto una multa di 200 milioni di euro a Temu, ai sensi del Digital Services Act, per non aver valutato e contrastato adeguatamente i rischi legati alla vendita di prodotti illegali o non conformi agli standard di sicurezza, tra cui giocattoli per bambini ritenuti pericolosi e caricabatterie difettosi.

Secondo la Commissione, è “molto probabile” che i consumatori dell’Ue si imbattano in articoli illegali su Temu. La natura della violazione, sottolinea un alto funzionario Ue, è “particolarmente grave”. Inoltre, la valutazione del rischio di Temu sottovaluta “gravemente” la frequenza con cui i consumatori dell’Ue potrebbero imbattersi in articoli illegali navigando sulla piattaforma.