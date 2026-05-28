Stasera su Rai 5 Il Concerto Internazionale per la Pace con l’Orchestra Filarmonica di Atene

Da Cipro, Rai Cultura propone il Concerto Internazionale per la Pace, in onda giovedì 28 maggio alle 21.20 su Rai 5
Da Cipro, Rai Cultura propone il Concerto Internazionale per la Pace, in onda giovedì 28 maggio alle 21.20 su Rai 5. L’Orchestra Filarmonica di Atene diretta da Yiannis Hadjiloizou esegue la Sinfonia n. 9 e la Fantasia Corale di Beethoven, più alcuni brani di Michael Hadjiloizou. La scelta di Cipro invita alla riconciliazione e coincide con la Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea.