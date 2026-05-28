Stasera su Rai 4 SWAT 6 con gli episodi 9, 10 e 11: ecco la trama

Triplo appuntamento con le avventure poliziesche della serie “S.W.A.T.”, sesta stagione, in onda giovedì 28 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 4

Giovedì 28 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 4 torna la sesta stagione della serie SWAT con tre episodi.

Nell’episodio 9 “Gli oppressi”, Hondo deve incontrare per la prima volta i suoceri a cena, ma è preoccupato perché sa che suo suocero è contrario alla scelta della figlia di crearsi una famiglia con un uomo come lui.

Nell’episodio 10 “Il testimone”, Testimone Abby, una donna che vive in un rifugio per senzatetto, prende in ostaggio i membri dello staff del rifugio credendo che siano coinvolti nella sparizione del figlio di otto anni. La squadra cerca di farla ragionare.

Nell’episodio 11 “Espiazione”, una macchina, con all’interno un uomo, esplode per strada in pieno giorno. La S.W.A.T. individua la matrice terroristica e cerca di capire quali possano essere i successivi obiettivi.