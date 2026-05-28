Stasera a “Ore 14 Sera” il caso Garlasco. Ospiti gli avvocati De Rensis e Taccia

Il caso Garlasco al centro della nuova puntata di “Ore 14 sera”, in onda oggi alle 21.20 su Rai 2. Il programma è condotto da Milo Infante
Il caso Garlasco al centro della nuova puntata di “Ore 14 sera”, in onda oggi alle 21.20 su Rai 2. Il programma, condotto da Milo Infante e dedicato ai principali fatti di cronaca, si occuperà delle ultime novità sul giallo di Garlasco con nuove intercettazioni e nuovi scenari aperti dalle indagini.
Tra gli ospiti della puntata la direttrice de LaPresse Alessia Lautone, la conduttrice Monica Leofreddi, Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, l’avvocato penalista Saverio Macrì, la psichiatra Sarah Viola. In studio anche il legale di Alberto Stasi Antonio De Rensis, la legale di Andrea Sempio Angela Taccia, il direttore di Gente Umberto Brindani, Luciano Garofano, ex comandante del Ris, i giornalisti Rita Cavallaro, Luca Fazzo, Ilenia Petracalvina e lo scrittore e giallista Piero Colaprico.