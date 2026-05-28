Sinner esce dal Roland Garros. Ha accusato un problema fisico ed è stato eliminato

Battuto da Cerundolo 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6

Jannik Sinner è stato clamorosamente eliminato al secondo turno del Roland Garros: dopo aver conquistato agevolmente i primi due set, ha accusato un problema fisico (forse per il grande caldo) ed è stato rimontato nei successivi tre set dall’argentino Juan Manuel Cerundolo (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale).

An incredible run comes to an end 🤝 Wishing you a speedy recovery, @janniksin 🙏 pic.twitter.com/BGoqxdgcVx — ATP Tour (@atptour) May 28, 2026

Sinner così vede sfumare, impotente o quasi, la possibilità storica di vincere l’unico Slam che gli manca, quello ormai maledetto che Alcaraz gli aveva negato annullandogli tre match point nell’epica finale dell’anno scorso. Proprio la contumacia del suo unico e grande avversario avevano reso il cammino di Sinner una discesa libera che solo un incidente avrebbe potuto rovinare. E’ arrivato il climate change, ad infiammare l’Europa e i campi di parigini. “Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik – le parole di Juan Manuel Cerundolo alla fine – Merita di vincere tanti Slam, non so cosa gli sia successo. Spero possa recuperare rapidamente”.