Oroscopo di oggi, giovedì 28 maggio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 28 maggio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
“Eppur si muove.” Idee, intuizioni, un nuovo inizio che chiede una direzione precisa. Non serve la fretta, ma un occhio vigile a quello che si sta delineando. Mercurio e Saturno ci aiutano a definire la rotta, mentre Giove ci ricorda di non disperdere energie in mille tentativi.
Toro
Tutto scorre più dolcemente, senza sforzo. Possiamo affidarci alla vita e al ritmo che oggi sceglie per noi, torniamo ad avere fiducia nel futuro. Venere e Giove in Cancro accendono speranza e ispirazione. I desideri lontani sembrano a portata di mano.
Gemelli
L’energia è vincente e combattiva. Nonostante la Luna in quadrato, riusciamo a difendere con grande successo le nostre idee e i nostri progetti. Diamo fondo a tutta la determinazione e la forza di cui siamo capaci, per non cedere alle pressioni esterne.
Cancro
La Luna in Vergine e Giove in congiunzione ci spingono a perseverare. Nonostante le sfide passate ci abbiano lasciato cicatrici, procediamo con tenacia. Armiamoci di coraggio, per la spinta finale verso il traguardo che ci meritiamo. Marte in sestile ci sostiene.
Leone
Profonda revisione interiore. La comunicazione è facilitata dal buon aspetto di Mercurio in Gemelli, rendendo semplici e fluide le conversazioni più complicate. Marte in Toro può causare insofferenza e agitazione. Sarebbe utile praticare dell’attività fisica rilassante.
Vergine
Si concretizzano i risultati di un lungo lavoro. Il sestile di Giove e la spinta di Marte in trigono promettono stabilità finanziaria e benessere in famiglia. La realizzazione si basa sulla condivisione. Investiamo in qualcosa che porti gioia anche a chi ci sta accanto.
Bilancia
L’ora più buia è passata, e il cielo ci annuncia una rinascita. La fine di un lungo periodo di sfide ci conduce a una grande e necessaria liberazione. Prepariamo una tisana rilassante per celebrare la fine delle tensioni. Oppure alziamo i calici e brindiamo.
Scorpione
Sentiamo che l’universo ci supporta: è arrivato il tempo di credere nella sincronicità e di accogliere i cambiamenti positivi inattesi con fiducia. Una persona molto influente nel suo settore potrebbe volerci sostenere nel nostro percorso professionale.
Sagittario
È un giorno eccellente per testare idee alternative. Se ciò che viene considerato consuetudine ci limita, scardiniamolo e scegliamo la via giusta per noi. Reclamiamo il nostro potere personale, anche se questo significa andare contro le tradizioni più radicate.
Capricorno
Possiamo vestirci con i colori che ci rendono più allegri per aumentare la fiducia. Non temiamo di esprimere i nostri sentimenti a cuore aperto. Se stiamo pensando di organizzare un viaggio, non aspettiamo oltre e cominciamo a cercare la meta ideale.
Acquario
Recuperiamo l’entusiasmo originale, superando il possibile scoraggiamento che una nuova avventura possa portare con sé troppe responsabilità. Impegniamoci a creare un ambiente sereno, in cui la nostra nuova iniziativa possa svilupparsi con calma.
Pesci
Evitiamo azioni sconsiderate e prendiamo atto delle conseguenze di ogni gesto. In amore, la spontaneità sia accompagnata dalla responsabilità. Oggi impariamo che il rischio più grande che possiamo correre è proprio quello di non provare a buttarci.