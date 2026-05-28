Oggi su Rai 3 a “Geo” la Giornata Mondiale del Gioco

Il 28 maggio si celebra una bellissima ricorrenza: la Giornata Mondiale del Gioco, istituita dalle Nazioni Unite nel 1998. E “Geo” – il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda giovedì 28 maggio alle 16.20 su Rai 3 – dedica al pubblico un momento di spensieratezza e di leggerezza riaffermando la centralità del giocare nella vita e dell’importanza che il gioco ha come funzione psicologica e sociale.

Il gioco è un mondo che non riguarda (e non deve riguardare) solo i bambini, perché la cultura del gioco può essere integrata in molti ambiti anche della vita degli adulti, migliorandone la qualità.

È un bellissimo messaggio che è stato riassunto in un manifesto che si chiama -appunto – “Manifesto del Gioco” e che viene promosso e diffuso da una rete di persone appassionate. Due di loro sono a “Geo”: Lilia Pavone, Custode del Gioco e, in collegamento da Parco Nemorense a Roma, Lucia Berdini, Co-fondatrice “Manifesto del Gioco”.

“Geo” è anche online su RaiPlay.it.