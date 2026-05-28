Le debuttanti protagoniste di “Tribù” stasera su Rai 3

Sono le debuttanti le protagoniste di “Tribù”, il nuovo programma di Rai Cultura con Raffaele Di Placido, in onda giovedì 28 maggio alle 20.10 su Rai 3

Si svolge nell’Acquario Romano la XVII edizione del Gran Ballo Viennese, un ballo delle debuttanti che riunisce trentadue ragazze provenienti da tutta Italia, pronte ad esibirsi sulle note dei Valzer di Strauss, accompagnate dagli Allievi Ufficiali dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

E sono le debuttanti le protagoniste di “Tribù”, il nuovo programma di Rai Cultura con Raffaele Di Placido, in onda giovedì 28 maggio alle 20.10 su Rai 3. Raffaele Di Placido racconterà i retroscena dell’evento, seguendo la preparazione di alcune ragazze partecipanti per scoprire cosa le attrae e unisce, che tipo di relazioni si creano e qual è la loro motivazione. Un mondo che unisce tradizione e modernità, che le giovani vivono sia come una fuga dalla realtà, che come un’occasione di crescita e di socialità.