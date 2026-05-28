“I dubbi di Alvise Scutaro”: il nuovo romanzo di Ettore Neri arriva e in libreria

È disponibile nelle librerie e negli store digitali “I dubbi di Alvise Scutaro. Una nuova indagine di Nicodemo Gatti” (Giovane Holden Edizioni), l’atteso ritorno alla narrativa di Ettore Neri

È disponibile nelle librerie e negli store digitali “I dubbi di Alvise Scutaro. Una nuova indagine di Nicodemo Gatti” (Giovane Holden Edizioni), l’atteso ritorno alla narrativa di Ettore Neri. Il romanzo, inserito nella collana Mysterious park, arriva al pubblico dopo un’anteprima nazionale al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Con questo nuovo lavoro di 376 pagine, Neri riporta i lettori nel cuore della sua Versilia, un territorio caratterizzato da una quiete solo apparente e solcato da tensioni sotterranee, dove la morte di una donna lungo una strada collinare dà il via a un’inchiesta complessa e stratificata. La vicenda si sviluppa a partire dall’intuizione del maresciallo Alvise Scutaro, investigatore radicato nel territorio, e trova il suo svolgimento nell’indagine condotta da Nicodemo Gatti, chiamato ad approfondire i lati oscuri di un caso archiviato troppo in fretta come un banale incidente.

«Sono davvero felice di tornare a scrivere e ad occuparmi della mia Versilia – dichiara l’autore, Ettore Neri – e, soprattutto, di ritrovare i protagonisti che hanno dato vita al mio percorso nella narrativa contemporanea. Rimettersi sulle tracce di Nicodemo Gatti e Alvise Scutaro significa per me immergersi nuovamente nelle atmosfere e nelle contraddizioni di un territorio che conosco profondamente, esplorandone le zone d’ombra attraverso lo sguardo disincantato ma autentico dei miei personaggi».

I due protagonisti erano stati infatti al centro del grande successo editoriale “L’inchiesta di San Lorenzo”, pubblicato da SEM nel 2023. In questa nuova trama, l’indagine si allarga progressivamente tra Firenze e la costa apuana, scontrandosi con interessi economici, opacità amministrative e possibili violazioni ambientali. Attorno ai due investigatori si muove una galleria di figure realistiche e sfaccettate, in un contesto in cui il confine tra legalità e abuso si fa incerto e sfuggente.

L’autore Ettore Neri è nato nel 1961 a Seravezza (Lu). Imprenditore nel settore lapideo e manager sanitario, ha ricoperto la carica di sindaco di Seravezza dal 2006 al 2016. Tra le sue pubblicazioni si ricordano Vite Difficili (1997), Ocra (2003), L’inchiesta di San Lorenzo (SEM, 2023) e Brigata Calamandrei (Giovane Holden Edizioni, 2025), oltre ai saggi politici L’Italia, il pd e la Sinistra (2014) e Città Versilia (2016).