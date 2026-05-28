Domani sciopero generale: coinvolti scuola, sanità, trasporto e pompieri

Garantiti i servizi base

Previsto per domani uno sciopero generale in Italia con cortei in molte città, promosso da sindacati di base e organizzazioni palestinesi. Il blocco colpirà treni, metropolitane e autobus, e coinvolgerà anche personale scolastico, sanitario e vigili del fuoco. Rivendicazioni su salari, precarietà e politica estera.

I motivi dello sciopero

Le sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero – Cub, Sgb, Adl, Si Cobas, Usi Cit, Usb – comunicano di aver proclamato la mobilitazione “contro la guerra e l’aumento delle spese militari; contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà e il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato; contro il Genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele; contro l’assenza di politiche sociali a cominciare dall’emergenza abitativa; contro politiche repressive dei diversi decreti “Sicurezza” come il D.L. 23/2026 e i precedenti del 2025; contro gli abusi della Commissione di Garanzia, le delibere che restringono il diritto di sciopero e il tentativo di imbavagliare le lotte nel settore della Logistica (per l’abrogazione delle L.146/90 e L.83/00); contro l’assenza di politiche industriali capaci di affrontare le transizioni in corso; contro le morti sul lavoro”.