Catherine Castillon, CEO di Skira, riceve il premio Talents-Alumni nella categoria “Cultura”, promosso su iniziativa dell’Ambasciata di Francia e del Consolato Generale di Francia a Milano

Catherine Castillon, CEO di Skira, ha ricevuto il premio Talents-Alumni nella categoria “Cultura” per il significativo contributo alla diffusione e valorizzazione della cultura a livello internazionale. La cerimonia ufficiale di premiazione si è tenuta martedì 19 maggio 2026 presso l’Institut Français Milano. Il riconoscimento, alla sua prima edizione, è co-organizzato dalle associazioni Alumni delle Grandes Écoles su iniziativa dell’Ambasciata di Francia e del Consolato Generale di Francia a Milano, con l’obiettivo di mettere in luce percorsi di eccellenza e impegno esemplari nel segno della cooperazione tra Italia e Francia.

Dal 2023 alla guida di Skira, storica casa editrice specializzata nel campo dell’arte e della cultura visiva, con un ampio catalogo che spazia dalla fotografia al design e alla moda, negli ultimi anni Catherine Castillon ha guidato il percorso di consolidamento del posizionamento come punto di riferimento internazionale nel panorama culturale contemporaneo. Sotto la sua direzione, Skira ha dato vita a importanti collaborazioni con musei e istituzioni a livello globale e artisti quali Marina Abramović, Georg Baselitz, Alex Katz, William Kentridge e Francesco Vezzoli, realizzando progetti editoriali di grande qualità e rilievo culturale.

«Sono molto grata di ricevere questo premio che conferma il valore del dialogo culturale tra Italia e Francia, che ha sempre accompagnato il mio percorso professionale», ha dichiarato Catherine Castillon. «Ho sempre pensato che la creatività nasca ai crocevia, all’intersezione tra discipline, culture ed esperienze differenti. Credo profondamente nella capacità della cultura di creare ponti tra sensibilità diverse, senza uniformare le identità. Guidare oggi Skira significa tenere insieme memoria e innovazione, eredità culturale e trasformazione contemporanea, continuando a valorizzare ciò che rende ogni cultura e ogni individuo unici. Come casa editrice accompagniamo artisti e creatori a dare alle loro opere una risonanza duratura che possa incontrare la sensibilità del pubblico».

L’iniziativa Talents-Alumni, primo Grand Prix dedicato agli Alumni residenti in Italia, nasce per valorizzare il contributo al dinamismo economico, scientifico e culturale franco-italiano. Il premio si articola in quattro categorie – “Impegno”, “Innovazione”, “Cultura” e “Cooperazione” – dedicate a personalità che si distinguono per leadership, innovazione, impatto sociale e contributo alla vita culturale e alle relazioni tra Italia e Francia. La categoria “Cultura”, in particolare, riconosce i talenti autori di creazioni artistiche e culturali che contribuiscono in modo significativo alla diffusione della cultura contemporanea e alla valorizzazione del dialogo culturale internazionale.

Le candidature sono state selezionate da una Gran Giuria presieduta dal Console Generale di Francia a Milano, François Bonet, e composta da rappresentanti delle associazioni degli ex-alunni delle Grandes Écoles (Polytechnique, CentraleSupélec, HEC, ESCP, ESSEC, Sciences Po).

Biografia

Catherine Castillon è laureata alla prestigiosa HEC di Parigi e vanta oltre dieci anni di esperienza nel marketing strategico maturata in seno a L’Oréal, Procter & Gamble e LVMH. Nel 2012 ha co-fondato Etoile Rouge Italie, successivamente confluita in Havas BETC, affermandosi come punto di riferimento nel branding e nella comunicazione per maison quali Dior, Gucci, Louis Vuitton, Cartier e Luxottica. Nel 2021 ha dato vita a The C.Studio, realtà specializzata nella definizione di strategie di business internazionali per le industrie culturali e creative. Ricopre altresì il ruolo di Senior Advisor di Museum Studio, leader mondiale nell’ingegneria culturale e protagonista nell’erogazione di servizi culturali integrati a favore di istituzioni, musei, fondazioni e brand di eccellenza. Dal 2023 è Chief Executive Officer di Skira.