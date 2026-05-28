Azione su Rai Movie con il film “Need for Speed”: la trama


Motori e asfalto, dal videogioco al grande schermo: su Rai Movie, giovedì 28 maggio 2026 alle 21.10 arriva “Need for Speed”, un film del 2014: la trama

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Su Rai Movie, giovedì 28 maggio 2026 alle 21.10 arriva “Need for Speed”, un film del 2014 formato Scott Waugh, con Aaron Paul, Imogen Poots, Dominic Cooper.

Tobey e Dino, rivali da una vita, si sfidano al volante nel mondo delle corse clandestine. Ma una gara finisce in tragedia e Tobey, falsamente accusato dal suo avversario, viene condannato e rinchiuso in prigione. Scontata la pena ha tutta l’intenzione di vendicarsi e dimostrare la sua innocenza, e naturalmente il confronto con Dino avverrà a bordo delle loro potenti automobili.

Adrenalina ma non solo, perché i produttori del film decisero, in totale controtendenza rispetto all’epoca, di non ricorrere a effetti digitali e riprese in sovrapposizione. Tutto quello che si vede in “Need for Speed” è frutto di riprese fatte su e con vere macchine da corsa.