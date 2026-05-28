A “Elisir” oggi su Rai 3 si parla di emorroidi e ragadi

A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 28 maggio, alle 10.50 su Rai 3 – si parla di emorroidi e ragadi

Due disturbi molto diffusi e che spesso vengono confusi perché possono presentare una sintomatologia simile. A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 28 maggio, alle 10.50 su Rai 3 – si parla di emorroidi e ragadi. Che differenza c’è tra queste due patologie? E come si curano? Risponde il professor Stefano Arcieri, proctologo del Policlinico Umberto I di Roma.

Protagonisti dello spazio successivo, “Mangiarsano”, sono il melone e l’anguria, frutti simbolo dell’estate ed entrambi ottimi per idratare e rinfrescare, dato l’elevato contenuto di acqua. Ma in che quantità si possono mangiare? E, quando si acquistano, come si fa a scegliere i frutti migliori? Lo spiega il professor Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus Bio-Medico Roma.

Finale di puntata dedicato alla psicologia con un focus dello spazio “Serena…mente” sui ritardatari cronici: chi non riesce mai a essere puntuale è soltanto un egoista o soffre di una nevrosi? È vero che chi è sempre in ritardo vuole in realtà attirare l’attenzione su di sé? A di là dei buoni propositi, come si può superare questo problema? Approfondisce il tema David Lazzari, presidente dell’Osservatorio Benessere Psicologico e Salute.