Su Rai Storia “RAInchieste” con “1962: Noi e l’automobile di Luciano Emmer e Franco Bandini”

Stasera su Rai Storia la quarta puntata di “Rainchieste” intitolata “1962: Noi e l’automobile di Luciano Emmer e Franco Bandini”

Mercoledì 27 maggio 2026 alle 21:20 su Rai Storia la quarta puntata di “Rainchieste” intitolata “1962: Noi e l’automobile di Luciano Emmer e Franco Bandini”. Il regista Luciano Emmer e il giornalista Franco Bandini realizzano nel 1962, in piena motorizzazione di massa, questa inchiesta in sei puntate sugli incontri, avventure e passioni dell’italiano con la macchina, per scoprirne il volto segreto, le reazioni psicologiche, le piccole e grandi manie, i vizi e le virtù che spesso abbiamo ancora oggi.