Su Rai 5 “Meno siamo meglio stiamo – Revisited” con Lello Arena e Marisa Laurito

Puntata particolarmente “napoletana” per “Meno siamo meglio stiamo – Revisited”, il programma-taccuino di Renzo Arbore, in onda mercoledì 27 maggio alle 21.20 su Rai 5

In una puntata particolarmente “napoletana” per “Meno siamo meglio stiamo – Revisited”, il programma-taccuino di Renzo Arbore, in onda mercoledì 27 maggio alle 21.20 su Rai 5. L’ospite principale è Lello Arena, che interpreta anche i brani “M’aggia curà” e “Dove sta Zazà?” accompagnato da Arbore e Marisa Laurito. Quest’ultima recita storpiandola una poesia di Eduardo De Filippo, mentre una versione soul di “‘O sole mio” è offerta dal cantante Charlie con gli Swing Maniacs.