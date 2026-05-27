Stasera su Rai 4 la quattordicesima stagione di “Delitti in Paradiso” con gli episodi 7 e 8

Stasera su Rai 4 in replica la quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso con gli episodi “Il segreto del mare” e “Legami profondi”: la trama

Mercoledì 27 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 4 in replica la quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso con due nuovi episodi.

Nell’episodio 7 “Il segreto del mare”, Mervin affronta il caso più importante della sua carriera di poliziotto e anche della sua intera vita di uomo, perché alcune prove lo convincono che la morte della madre non sia stato un semplice incidente.

Nell’episodio 8 “Legami profondi”, sembra che qualche forza misteriosa spinga Mervin a non abbandonare l’isola. Ogni volta che sta per salire su un aereo in procinto di riportarlo a Londra, all’ultimo momento, un nuovo caso lo costringe a desistere.