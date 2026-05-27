Stasera su Rai 2 “Mare Fuori 6” con gli episodi 9 e 10: la trama

Stasera su Rai 2 “Mare Fuori 6”: storie interrotte tra errori e riscatto. La trama degli episodi 9 e 10 intitolati “Occhio per occhio” e “A ognuno il proprio destino”

Mercoledì 27 maggio 2026 arriva su Rai 2 la sesta stagione di Mare Fuori. Al centro delle vicende dell’IPM di Napoli c’è ancora Rosa Ricci, l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra complessi conflitti familiari e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L’arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà vicende segnate dal crimine e dalla possibilità di un riscatto dagli errori. Parallelamente, altri ragazzi affronteranno le conseguenze delle proprie azioni, mentre gli adulti, fuori e dentro il carcere, saranno messi di fronte alle loro responsabilità.

Nell’episodio 9 “Occhio per occhio” le tensioni tra clan dividono l’IPM: da una parte ci sono le tre sorelle, dall’altra Simone e i suoi alleati. Micciarella prova a sottrarre suo fratello da queste dinamiche, ma viene respinto. Pino sprofonda sempre di più e la sua disperazione pesa non soltanto sui due milanesi, ma anche su Lino. Tra Sharon e Tommaso nasce una forte attrazione.

Nell’episodio 10 “A ognuno il proprio destino”, Cucciolo è convinto di aver vendicato Milos e al rientro in carcere lo confessa a Simone. Sharon è preoccupata per quanto avvenuto e prepara la vendetta contro Simone mentre Marika cerca di concentrarsi sul canto. Beppe fa avere i domiciliari a Pino così che il ragazzo riceva il conforto della madre. Samuele ottiene il trasferimento a Milano.