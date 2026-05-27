Stasera su Rai 1 Il commissario Montalbano con “La pista di sabbia”

Mercoledì 27 maggio 2026 alle 21.25 su Rai1 torna Il commissario Montalbano. Verrà riproposto l’episodio dal titolo La pista di sabbia

Nuovo appuntamento con “Montalbano”, il commissario più amato della tv italiana, in onda in replica mercoledì 27 maggio 2026 alle 21.25 su Rai1. Verrà riproposto l’episodio dal titolo La pista di sabbia, in cui un cavallo massacrato viene a morire proprio sulla spiaggia sotto la casa di Montalbano, il commissario inizia una indagine nel mondo delle corse di cavalli, quelle eleganti organizzate dalla nobiltà, ma soprattutto quelle clandestine in mano alla mafia. Attorno a lui si muovono personaggi strani e pericolosi, ma forse il vero pericolo per Montalbano sta nell’incontro con una bella amazzone misteriosa. E intanto Montalbano deve tirare fuori tutta la sua astuzia per stanare i veri colpevoli e salvare il fido Galluzzo da un’accusa di omicidio.