SISMA E SFOGO presentano il loro primo album “ROSE O SPINE”

Per Sisma e Sfogo debutto che fonde rap e urban rock tra rabbia, fragilità e racconti di periferia, trasformando esperienze vissute in un’identità sonora diretta e senza compromessi

Con Rose O Spine, Sisma e Sfogo danno vita a un progetto che unisce due mondi sonori diversi ma complementari: il rap più crudo e autentico e l’energia viscerale del rock alternativo. Nato nella periferia milanese, precisamente a Pioltello, l’album racconta esperienze vissute, fragilità, rabbia e desiderio di riscatto attraverso un linguaggio diretto e senza filtri.

All’interno del disco convivono due anime artistiche ben definite. Da un lato Sisma porta barre ruvid e consapevoli, figlie della cultura hip hop assimilata tra freestyle, parchi di quartiere e vita di periferia. Dall’altro Sfogo trasforma emozioni, vulnerabilità e tensione emotiva in melodie intense e chitarre cariche di energia, influenzate dal mondo rock e alternative.

Rose O Spine è un album costruito sulla dualità: bellezza e dolore, sogni e cadute, amore e ferite. Un lavoro che non rincorre le mode ma sceglie autenticità e identità, lasciando emergere tutta la verità personale dei due artisti.

Le produzioni, curate da Mako e NDR del team Mastermaind presso Loft107 Studio, costruiscono un universo sonoro potente e riconoscibile, dove rap e urban rock convivono in equilibrio. Ad aprire il progetto c’è anche la collaborazione con Lembo Kid, presente nella traccia introduttiva dell’album.

Con Rose O Spine, Sisma e Sfogo firmano un debutto intenso e personale, trasformando la loro storia, le loro cicatrici e la loro visione artistica in un disco capace di fondere rabbia, poesia e realtà in un’unica voce.