Sarri dice addio alla Lazio, non sarà più l’allenatore

“La società prende atto della conclusione del rapporto”

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio. Il club lo ha ufficializzato con una nota. “La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff – spiega il club-. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale”.