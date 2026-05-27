Oggi a “Elisir” le infezioni dell’intestino, cellulite e tachicardia

Nella puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 27 maggio, alle 10.50 su Rai 3, il primo approfondimento sarà dedicato alle infezioni batteriche e virali dell’intestino

Nella puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 27 maggio, alle 10.50 su Rai 3, il primo approfondimento sarà dedicato alle infezioni batteriche e virali dell’intestino. In quali modi si possono contagiare? Come tenere sotto controllo i sintomi e riuscire a guarire rapidamente? Ne parlerà il professor Nicola Petrosillo, infettivologo, responsabile del Servizio Controllo Infezioni al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma.

Nella rubrica successiva, “È vero che?”, ampio spazio alla cellulite, un problema che colpisce il 90% delle donne dopo la pubertà. Ma è solo un inestetismo o si tratta invece di una malattia? Esistono davvero cure e trattamenti che possono farla scomparire? Ad approfondire questo argomento sarà il professor Emanuele Bartoletti, presidente della Società Italiana Medicina Estetica e direttore dell’ambulatorio di Medicina estetica dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola di Roma.

Infine, la rubrica “ABC della salute” sarà dedicata alla tachicardia, un fenomeno spesso transitorio e benigno che però può diventare patologico se legato a disfunzioni cardiache, tiroidee o anemia. Quando è il caso di preoccuparsi e a quali esami è bene sottoporsi? Ne parlerà il professor Fabrizio Ammirati, primario emerito di Cardiologia presso la ASL Roma 3 e presidente della SIMEDI, la Società Italiana di Medicina Digitale.