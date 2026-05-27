“La tela dell’assassino” anche in lingua originale su Rai Movie: la trama

La tela dell‘assassino (Twisted, Usa 2004) di Philip Kaufman, con Ashley Judd, Andy Garcia, Samuel L. Jackson, David Strathairn su Rai Movie: la trama

Mistero ed emozione su Rai Movie, che mercoledì 27 maggio 2026, in prima serata (21:10), propone “La tela dell’assassino”. Jessica è una poliziotta capace ma ha il vizio dell’alcol. Promossa a ispettore per la squadra omicidi dovrà vedersela con un serial killer brutale e metodico, che sta uccidendo tutti gli uomini con cui Jessica ha avuto una relazione. Regista non molto prolifico ma appassionato e accurato, Kaufman si avvale di un cast di prim’ordine e una forte protagonista, Ashley Judd, per un giallo avvincente e originale. La tela dell’assassino (Twisted, Usa 2004) di Philip Kaufman, con Ashley Judd, Andy Garcia, Samuel L. Jackson, David Strathairn.