Indagine sui docenti in Italia, un quadro di continuità e cambiamento

Quarta indagine nazionale sui docenti italiani

Gli insegnanti rappresentano una componente centrale del sistema scolastico; comprenderne opinioni, pratiche ed esperienze è, pertanto, essenziale per interpretare la scuola e le sue dinamiche. In Italia esiste una lunga tradizione di ricerche dedicate al mondo degli insegnanti, avviata con la prima rilevazione del 1990, a cui sono seguite le successive del 1999 e 2008.

Oggi, dopo oltre due anni di lavoro e grazie a una collaborazione tra l’Università di Milano-Bicocca, Be for Education Foundation – che ha promosso e sostenuto interamente l’iniziativa – e Istituto IARD, disponiamo di una nuova e aggiornata fotografia della scuola italiana vista dall’interno, attraverso le opinioni, i sentimenti e le pratiche didattiche del suo corpo docenti. Nel 2025 è stata, infatti, realizzata la più ampia e approfondita indagine mai condotta sugli insegnanti italiani, per numerosità e rappresentatività.

Quasi 10.000 docenti di oltre 400 plessi scolastici distribuiti su tutto il territorio nazionale hanno risposto a un questionario elaborato insieme a una vasta rete di studiosi provenienti da diversi Atenei. Il risultato è una delle piattaforme informative più ricche e significative mai prodotte sulla scuola italiana. I risultati sono raccolti nel volume a cura di Gianluca Argentin In costante divenire: insegnare tra molteplici impegni in contesti plurali (il Mulino) in libreria dal 29 maggio.

Il volume restituisce un quadro articolato delle trasformazioni in atto nella scuola italiana, evidenziando elementi di continuità e cambiamento. Il quadro complessivo mette in discussione molte rappresentazioni correnti del mondo della scuola.