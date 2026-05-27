Fuori “HAL”, il nuovo singolo con videoclip della band siciliana Pagoda Universe

Esce su tutte le piattaforme digitali “HAL”, il nuovo singolo con videoclip della band siciliana Pagoda Universe

Oggi esce su tutte le piattaforme digitali “HAL”, il nuovo singolo dei Pagoda Universe, per la prima volta sotto l’etichetta discografica Mendaki Publishing. Il brano affronta il tema dell’intelligenza artificiale attraverso una narrazione in prima persona, esplorandone il dualismo più attuale: da strumento di progresso e supporto alla quotidianità a presenza ambigua, capace di trasformarsi in una minaccia potenzialmente distruttiva.

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Con il loro synth-pop energico e inquieto, i Pagoda Universe costruiscono un brano che si muove tra entusiasmo e paura, ironia e disincanto, restituendo in forma sonora una delle grandi tensioni del presente. “HAL” diventa così una figura simbolica, una voce sospesa tra salvezza e controllo, tra fascinazione tecnologica e perdita di dominio umano. «HAL è la personificazione dell’entusiasmo e dei timori di chi utilizza le intelligenze artificiali. Per noi è come quel personaggio che fino a metà film non sai se salverà il mondo o lo distruggerà», racconta la band.

Ad accompagnare l’uscita, il videoclip ufficiale diretto da Nicholas Baldini, già regista di importanti produzioni per artisti del calibro di Alfa e Shade. Il video adotta una tecnica ibrida che combina riprese reali, elaborazioni in CGI e intelligenza artificiale, offrendo una rappresentazione visiva del multiverso creativo e immaginifico della band siciliana. Nel videoclip i Pagoda Universe si muovono all’interno di un universo generato dalle suggestioni che li influenzano ogni giorno, trasformando il brano in un viaggio visivo tra realtà, simulazione e immaginario digitale.