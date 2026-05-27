Ella Codesta nelle radio e in digitale con “Fantasmi”

Esce in radio e in digitale per Freecom Music/Believe “FANTASMI”, il nuovo singolo della cantautrice bresciana Ella Codesta
Esce per Freecom Music / Believe “FANTASMI” (ascolta qui), il nuovo singolo della cantautrice bresciana Ella codesta. Il brano rappresenta il primo tassello di un percorso articolato in tre uscite consecutive previste tra giugno e settembre, pensate come capitoli di un’unica narrazione in evoluzione.
Con questo nuovo ciclo, il progetto si orienta verso una forma più consapevole, in cui la scrittura mantiene la sua urgenza emotiva ma si inserisce in una visione più ampia che coinvolge anche dimensione visiva e performativa. Fantasmi introduce così un linguaggio che si sviluppa per sottrazione, lavorando sull’intensità più che sull’impatto, e ponendo al centro la voce come spazio narrativo.
Parallelamente all’uscita discografica, è in costruzione un percorso live a supporto dei nuovi brani, sviluppato con il supporto di Doc Music, che accompagnerà il progetto nei mesi successivi alla release, consolidando il dialogo diretto con il pubblico.
“Fantasmi nasce da una sensazione difficile da definire – racconta Ella codesta – la presenza di qualcosa che non c’è più, ma che continua a restare. Non è un brano che cerca risposte, ma uno spazio in cui fermarsi e ascoltare quello che rimane.”
La scrittura di Ella codesta si muove tra fragilità e tensione, mantenendo una dimensione intima ma capace di aprirsi a un immaginario più ampio. La produzione accompagna questo equilibrio senza forzature, lasciando emergere una forma espressiva coerente e riconoscibile.
Fantasmi segna così l’inizio di una nuova traiettoria artistica, in cui ogni uscita diventa parte di un disegno più grande, costruito nel tempo attraverso suono, immagine e performance live.